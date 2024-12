Presepe, una magia senza tempo. Spazio anche alla mostra dei diorami

Anche quest’anno numerosi e sempre più curati e con suggestive immagini si presentano i presepi in Garfagnana. Cominciamo da quello allestito nel Duomo dei Santi Pietro e Paolo a Castelnuovo, nella consueta sede della cappella del Cristo Nero. Ormai da decenni gli artefici, ma con sempre nuove idee e scenografie, sono Alessandro Tardelli, Alessandro Bertoncini, Fabrizio Ferrari, Andrea Benini, Francesco Casanovi, Gabriele Coli, Stefano Coli, Luca Pieroni, Nicola Tessieri, Andrea Pieroni, Luca Bertoncini, Roberto Boschi, Stefano Roni. Nella parte avanzata c’è la tradizionale immagine religiosa del divino evento, mentre nel retro c’è la parte diciamo laico-paesaggistica, con tante costruzioni, attività azionate da motori meccanici e gioco di luci.

Sempre a Castelnuovo, da una decina di anni, è sempre più bello e suggestivo il presepe all’esterno in un terreno sulla sponda destra del Serchio, all’altezza del ponte di Santa Lucia. Quest’anno i costruttori e curatori sono stati Alessandro Tardelli, Nicola Tessieri, Gabriele Coli e Stefano Coli. Anche il Rione Piano, nel Circolo Anspi "don Battista Peranzi" ha allestito un simpatico presepio.

A Pieve Fosciana, al termine della fiaccolata fino in località Casine, alla rotonda, all’ingresso del paese, è stato acceso il Presepio di Luce, collocato in un campo lungo la strada. Stamattina, al termine della Messa delle ore 10, sarà inaugurata la mostra dei tradizionali minipresepi o diorami, circa una trentina, che quest’anno è arricchita dalla presenza di cinque opere del maestro presepista Antonio Pigozzi. Sempre a Pieve altri presepi si possono ammirare lungo le strade e le piazze intere dell’abitato.

Da sei anni uno dei presepi più caratteristici è quello di Sassorosso allestito in una vecchia cava di marmo rosso dismessa, situata sopra il caratteristico paese in Comune di Villa Collemandina. E’ il sesto anno che un gruppo di abitanti si dedica al suo allestimento aggiungendo ogni volta nuovi personaggi e nuove ambientazioni. Il presepio può essere visitato sia di giorno che di notte, offrendo sensazioni sempre nuove. Nei giorni festivi e nei fine settimana ci saranno anche dei mercatini, il cui ricavato sarà devoluto per l’allestimento dell’imponente presepio.

Infine il Museo italiano dell’immaginario folklorico di Piazza al Serchio organizza, per stasera alle 21, nella chiesa di San Michele, il Concerto di Natale con la Corale di Barga e la Corale di Cascio-Molazzana, sotto la direzione della maestra Roberta Popolani, all’organo Andrea Anfuso e al clarinetto Giorgio Dell’Immagine. L’evento, con ingresso a offerta libera, sarà interamente devoluto alla Parrocchia di San Michele. E’ un invito rivolto a tutti per una serata di celebrazione, in cui musica e canto creano la magia del Natale e un’occasione di condivisione speciale all’insegna della tradizione.

Dino Magistrelli