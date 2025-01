Presentazione del libro di Poleggi: "Clima tranquillo e partecipativo"

Nonostante i presupposti non particolarmente sereni scaturiti da alcune polemiche attivate dopo l’annuncio dell’incontro "Guardare con gli occhi del cuore: la speranza per i nostri figli", organizzato dall’Associazione Pro Vita & famiglia nell’aula del Consiglio del Comune di Fabbriche di Vergemoli, con la contestuale presentazione del volume "Per AMORE dei nostri figli" di Francesca Romana Poleggi, membro del direttivo della stessa associazione, il clima durante l’evento è risultato essere ieri molto tranquillo.

L’incontro letterario con la presentazione e l’invito alla lettura del saggio in questione, si è svolto, infatti, senza particolari contestazioni, alla presenza del sindaco Michele Giannini. Il primo cittadino, nell’occasione, non ha rilasciato particolari commenti in merito alle preventive contestazioni rese pubbliche da alcuni cittadini che chiedevano di fare un passo indietro sulle basi "…di posizioni apertamente antidivorziste, antiabortiste e omofobiche espresse dall’Associazione Pro Vita", dichiarando, invece, la sua soddisfazione per l’incontro.

"Una bella presentazione grazie un’interlocuzione particolarmente stimolante, con interessanti interventi da parte dei convenuti e risposte esaustive a qualsiasi quesito - ha commentato Michele Giannini a fine evento - .Tutto in un clima tranquillo e partecipativo con un bell’applauso finale nei confronti dell’autrice Francesca Romana Poleggi e della sua opera".

