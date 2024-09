Premio speciale ai giovani. Riconoscimento del Comune all’innovazione e al futuro

Martedì 24 settembre al cinema teatro Artè, in centro a Capannori, il sindaco Giordano Del Chiaro premierà 69 giovani del territorio e relative realtà associative di cui fanno parte, per l’impegno a favore della comunità e per l’innovazione della loro attività, che strizza l’occhio al futuro. Saranno consegnati 10 premi a giovani, progetti e realtà associative giovanili che si sono distinti per talento, nuove idee e iniziative a favore della comunità. La cerimonia di premiazione si aprirà con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini.

Seguirà l’intervento di Bernard Dika, Portavoce del Presidente della Regione sul tema ‘Presentazione GiovaniSì: opportunità regionali di studio e lavoro. Tra i premiati ragazzi che hanno puntato su valori di legalità; chi si è messo in evidenza nella musica, nel volontariato, nello sport , nella ricerca scientifica; i Donatori di Sangue, coloro che hanno operato per l’inclusione, ("Il sorriso di Stefano"); chi ha dedicato spazio ai mestieri antichi e tradizionali, (Andrea Micale influencer e agricoltore) ed altro. "E’ per me di grande importanza istituire un premio per i giovani del nostro territorio che con il loro operato in vari ambiti, esprimono solidarietà, inventano nuove opportunità grazie a talento e creatività – sostiene il primo cittadino Giordano Del Chiaro – l’impegno e le capacità dei ragazzi e delle ragazze di Capannori meritano di essere riconosciuti e valorizzati e credo che premiarli il giorno del compleanno di Capannori sia l’occasione migliore. Si tratta di un premio che nasce quest’anno e che ripeteremo".

Massimo Stefanini