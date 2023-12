Premio letterario “Carlo Piaggia“. Come candidarsi

Si chiuderanno il 15 dicembre le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione del Premio Letterario Nazionale “Carlo Piaggia - Città di Capannori” 2024 – La conoscenza vien viaggiando –, dedicato ad opere di narrativa edita pubblicate tra il gennaio 2022 e il giugno 2023 con tema il viaggio, inteso come scoperta di realtà non conosciute, ma anche come occasione di incontro e di confronto con l’Altro, ovvero con tutto ciò che si presenta come differente per nazionalità, cultura, genere e credo religioso; ancora, il viaggio inteso come percorso interiore di conoscenza di sé.

Il Premio nasce con la finalità di trovare nuove vie, modalità e strumenti per promuovere la comprensione reciproca, il dialogo interculturale ed interreligioso, la cultura della memoria. La partecipazione al concorso è gratuita per i giovani sotto i 26 anni alla data di scadenza del bando. Per consultare il bando e trovare

ulteriori informazioni visita il sito www.premiocarlopiaggia.it, o scrivi all’indirizzo email [email protected].