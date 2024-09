Premio a Zeng Liu, studente Imt. A lui va l’Award più ambito per il dottorato all’estero

Prestigioso riconoscimento per Zeng Liu (nella foto), studente della Scuola Imt che ha ricevuto il Chinese Government Award for outstanding self-financed students abroad dal China Scholarship Council. Si tratta del più importante e selettivo premio che il governo della Repubblica Popolare Cinese conferisce a studenti cinesi che hanno conseguito il dottorato all’estero. Viene assegnato ogni anno per i risultati eccezionali conseguiti durante il periodo di studi ed è il massimo riconoscimento attribuito agli studenti di dottorato che studiano fuori dalla Cina.

Il numero di studenti cinesi che studiano all’estero supera il mezzo milione ogni anno. Il comitato di selezione considera solo gli studenti di dottorato con risultati accademici straordinari o con un grande potenziale di ricerca, selezionando ogni anno a livello mondiale circa 650 giovani studenti provenienti da tutte le discipline.

Durante il suo dottorato in Systems Science finanziato dal progetto europeo Newfrac sotto la guida di Marco Paggi, direttore dell’unità di ricerca Musam (analisi multi-scala dei materiali) della Scuola IMT, in un percorso congiunto con l’Università di Siviglia in Ingegneria industriale, Zeng ha indagato la durabilità e il riciclo dei laminati fotovoltaici attraverso lo sviluppo di tecniche computazionali avanzate.

Grazie a queste ricerche, Zeng ha firmato come primo autore cinque pubblicazioni nelle riviste più prestigiose nei campi della meccanica dei solidi e della meccanica computazionale.

“Sono davvero felice - commenta Zeng Liu - di ricevere questo premio e profondamente onorato di essere stato selezionato. Ringrazio la Scuola IMT e il professor Paggi per gli anni trascorsi a Lucca.” Dopo aver conseguito il dottorato nella scorsa primavera, adesso Zeng sta continuando le sue ricerche all’Università di Swansea, nel Regno Unito.