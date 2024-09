Premiati gli sportivi dell’anno. Giù il sipario su “Sport Week“: "Atleti di grande eccellenza"

Sport week, premiati gli Sportivi dell’Anno 2024. Sabato scorso si è svolta l’iniziativa "Sport Week" a Pescaglia. Nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società sportiva Valfreddana, unisce eventi e premiazioni sportive di grande rilevanza per il Comune; oltre a disputarsi il Trofeo dedicato a Elis Rugani (indimenticata figura di riferimento per il territorio) la giornata è stata anche un momento per celebrare e premiare gli "Sportivi dell’anno 2024". Ecco l’elenco dei premiati: Alice Ricci – classe 2011, originaria di Celle di Puccini, si è classificata fra le 9 ginnaste migliori d’Italia della sua categoria, e ha raggiunto importanti risultati sia nelle competizioni individuali che in quelle a squadra, con cui ha vinto assieme al suo team il titolo di vicecampionessa d’Italia nel 2023 (con la fune) e la medaglia di bronzo nel 2024 (con la palla); quest’anno parteciperà anche al campionato di serie A. Gemma Giannecchini – classe 2013, originaria di Piegaio, ha già all’attivo un ricco medagliere: alle gare Nazionali Silver si è classificata individualmente seconda (palla) e terza (all around) nel 2021, 3 volte prima (cerchio, fune, all around) nel 2022, e con il suo team ha vinto il titolo di vicecampionessa italiana nel 2023 e nel 2024 (cerchio).

Anna Malaspina – classe 2013, di Pescaglia Capoluogo, accede al settore "gold" nel 2023, e conquista le prime medaglie nelle competizioni individuali (corpo libero e fune); fa parte – come le due precedenti atlete – della squadra "allieve gold" della società Albachiara. Joseph Manfredi – classe 2007, di San Martino in Freddana, fa parte dell’"Atletica Virtus", e si dedica all’atletica dall’età di 9 anni cimentandosi in diverse discipline; conquista il titolo di campione toscano di salto in alto nella categoria allievi nel 2023 e accede ai campionati nazionali indoor nel 2024. Sono inoltre stati consegnati due riconoscimenti come società sportive dell’anno all’"ASD Valfreddana" – per aver raggiunto la promozione in Seconda categoria Figc, attraverso i play-off – e all’"ASD Spartak Fiano" per la promozione in prima serie Aics.

"Siamo contenti di poter vantare atleti di grande eccellenza nel nostro Comune - dichiarano il sindaco Andrea Bonfanti e l’assessore allo Sport Gabriele Fulvetti, che hanno presenziato alle premiazioni - . A loro auguriamo di proseguire e di raggiungere traguardi sempre maggiori".

Marco Nicoli