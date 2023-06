Premi e riconoscimenti per gli sportivi meritevoli

La bella festa del 2 giugno a Fornaci di Barga si è chiusa in bellezza con la festa dello sport organizzata dall’Amministrazione Comunale con il supporto del Cipaf. Sono stati premiati gli atleti e le società sportive barghigiane che si sono messi in evidenza durante il 2023. Il momento forse più significativo è stato senza dubbio la consegna di una targa al Judo Club Fornaci, per i suoi sessanta anni di attività e per aver ottenuto il riconoscimento nazionale della Stella d’Oro al merito sportivo.

A ritirare il riconoscimento Elisabetta Carlesi insieme all’atleta plurimedagliata Cristina Marsili ed alla direttrice della scuola di danza Lucia Lucchesi. Per il Volley Barga a Elisa Nobili convocata come vice allenatrice e a Federica Bianchi e Ludovica Zinanni convocate come atlete al Trofeo dei Territori. Per il gruppo marciatori di Barga, settore atletica, una pergamena è andata a Clarice Gigli – Campionessa Toscana indoor negli 800 e nei 1500 mt. Diverse anche le pergamene assegnate per gli atleti del nuoto: Margherita Giacchini argento 50 m rana , oro 50 m stile; Lorenzo Giacchini oro 50 m stile, oro 50 m delfino, argento 50 m dorso; Lorenzo Carzoli oro 50 m stile, oro 50 m delfino, oro 50 m rana; Sofia Giunta oro 50 m dorso, oro 100 m misti, oro 100 m stile; Marco Antonio Buti oro 50 m rana, oro 100 m rana, argento 50 m dorso.