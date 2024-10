Prelievi di contanti con lo smartphone agli sportelli Postamat

Poste Italiane informa che in tutti i 69 ATM Postamat della provincia di Lucca è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica. Con la nuova funzionalità “cardless”, infatti, è sufficiente utilizzare le app “PostePay” e “BancoPosta” per effettuare operazioni di prelievo in pochi passaggi e in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone. Il cliente dovrà accedere all’app Postepay o BancoPosta, selezionare la voce “Prelievo senza carta” e premere il tasto 9 sul tastierino dell’ATM. Sullo schermo del Postamat apparirà un QR Code che dovrà essere inquadrato tramite lo smartphone per avviare la procedura.