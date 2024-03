Pranzo di Pasqua nella Rsa

A Pasqua la casa di riposo a gestione "Sereni orizzonti" di Barga diventa ristorante per un giorno per ospiti e familiari. Nella Rsa "Belvedere" di Barga gli ospiti hanno preso parte al "pranzo degli auguri" di domenica 24 aprile, insieme ai parenti, che per l’occasione sono venuti a trovare i propri cari e hanno passato qualche ora insieme a loro. Il grande tavolo con tovaglia e tovaglioli colorati, arricchito dalle decorazioni fatte dagli ospiti è stato il protagonista della festa. I parenti hanno apprezzato tutto: dall’ottimo cibo preparato dalle cuoche, all’atmosfera festosa che si è creata. Per gli ospiti è stata un’occasione per passare un bel momento in compagnia dei propri cari. "Grazie alla collaborazione tra tutte le figure professionali che operano all’interno della nostra struttura - dichiara Simona Cantoni, direttrice della residenza - "abbiamo reso possibile questo momento di condivisione".