Postazione neonati allo spazio Logos

Una postazione per il cambio di neonati allo spazio culturale Logos di Marlia, allo Sportello del cittadino. Sarà inaugurata domani con tanto di fasciatoio per venire incontro alle famiglie con neonati. La postazione è stata realizzata dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità,in collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere ODV. Nell’occasione l’associazione ‘PAIDEIA, insieme per l’educazione’ organizza una ‘Giostra musicale’ rivolta ai bambini da 0 a 1 anno e ai loro genitori. "Con questo nuovo spazio – spiegano l’assessora alle Pari Opportunità Serena Frediani e la presidente dell’omonuima Commissione, Alice Bondanelli - vogliamo ampliare la rete di un servizio dedicato alle neo mamme, ma anche ai papà, ai nonni e a tutti coloro che si prendono cura di un bambino piccolo". Il presidente di Luccasenza barriere, Domenico Passalacqua, aggiunge: "Nel mappare l’accessibilità alle persone con disabilità del territorio, ci siamo resi conto della necessità di segnalare nella nostra App anche altri servizi ai cittadini, come quelli rivolti ai neo genitori".

M.S.