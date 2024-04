Porte aperte nelle case museo più illustri

Lucca protagonista in occasione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri. Promosse in tutta Italia nel fine settimana di domani e domenica dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, quest’anno sono dedicate al tema “Memorie in viaggio”. Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. Apriranno le porte il Puccini Museum - Casa natale, la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (Barga), Le due stanzette di Mario Tobino a Maggiano e la Villa Reale di Marlia.

Sono ben 33 le case museo della Toscana che prendono parte alla terza edizione della manifestazione. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, anche quest’anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del Ministero della Cultura. Hanno potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Fino a oggi sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi. Al Puccini Museum saranno raccontati i viaggi del compositore. Le carte intestate delle lettere raccontano soggiorni in hotel lussuosi e ristoranti eleganti, ambienti frequentati dall’alta borghesia, dalla nobiltà e persino dalle case reali del vecchio continente. Domani visite guidate alle 12 e alle 15.30, la visita delle ore 12 verrà guidata dagli studenti della scuola media Leonardo da Vinci. Domenica 7 visita alle ore 12. Ticket 5 euro.

Biglietto ridotto anche alla Casa Museo di Giovanni Pascoli a Barga, mentre a Maggiano si entra con oblazione volontaria e a Villa Reale il biglietto è di 18 euro l’intero e 15 il ridotto, ma per ottenere la riduzione occorre prenotarsi a [email protected]. Si potranno visitare i 16 ettari di parco e gli appartamenti stile impero di Elisa Bonaparte oltre al Museo della Palazzina dell’Orologio con le bizzarre collezioni della Contessa Mimì Pecci Blunt e la recente mostra fotografica dedicata a quest’ultima.