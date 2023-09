Porta Elisa “tinta“ di blu: “Grazie al Comune per il messaggio“

2Il 23 settembre Porta Elisa si è illuminata di Blu per celebrare la Giornata internazionale delle Lingue dei Segni. La giornata coincide con la Giornata Mondiale dei sordi per ricordare la fondazione dell’Ente Nazione Sordi avvenuta a Padova il 1932. La Sezione Provinciale Ens ringrazia il Comune di Lucca per aver accettato la sfida “Blue Light for Sign Languages” ed aver reso più forte e visibile il messaggio e per una coesione tra istituzioni e l’ente.