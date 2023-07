Porcari, auto a tutto gas fra le case Eplode la rabbia dei residenti

I cittadini di Porcari insorgono per le continue scorribande di auto e moto che percorrono a tutta velocità alcune strade del territorio comunale. La mappa delle arterie che sembrano diventate Monza o Indianapolis è presto fatta: vie Pacconi, Romana Ovest, Galgani, Leccio le più frequentate dagli aspiranti piloti. Ma anche altre. Sta diventando una questione di sicurezza. Tempo fa una Porsche Cayenne in via Pacconi, tra le case, ad oltre 100 chilometri orari. Di sera, all’ora di cena, c’erano persone a passeggio con il cane, altre in bicicletta o a piedi che però non hanno fatto in tempo a prendere la targa del bolide che sembrava volasse.

La tragedia è sempre dietro l’angolo, in teoria, quindi sarebbe meglio intervenire. Sì, ma come?

"Ci sono dei punti in cui le vie sono piste di decollo, le auto non sfrecciano, volano basse. A livello più generale sappiamo che è difficile – affermano alcuni residenti nelle strade dove la gente corre con i mezzi a due e a quattro ruote – perché le forze dell’ordine non possono avere il dono dell’ubiquità e devono seguire anche altre problematiche.

Poi si potrebbe ambire alla severità che troviamo all’estero, in Inghilterra e in Germania specialmente. Detto questo c’è la parte pragmatica, concreta, su come arginare il fenomeno. Dossi? Autovelox? Quest’ultimo era stato messo in via Ciarpi anni fa ma con efficacia minima.

Però postazioni fisse di verifica della velocità potrebbero servire come deterrente, come effetto dissuasore. Esistono anche progetti di piste ciclabili e strisce pedonali luminose che probabilmente abbellirebbero anche il paesaggio notturno, oltre a renderlo più sicuro. Infine, forse il punto fondamentale: aumentare l’organico degli agenti di polizia municipale".

Sono alcune soluzioni o proposte suggerite dai cittadini per cercare di risolvere una vicenda che potrebbe diventare pericolosa.

C’è da sottolineare che nel passato il problema si è affacciato anche nel resto della Piana. Addirittura ad Altopascio, in località Turchetto, si svolgevano delle vere e proprie gare notturne, un giro poi stroncato dall’intervento delle forze dell’ordine. Ma si trattava di giovani che correvano in un punto prestabilito, senza traffico.

Massimo Stefanini