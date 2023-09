Appuntamento tra musica e teatro al festival di cene e teatro “Utopia del Buongusto“, a cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle, questa sera alle 21.30 alla Cooperativa L’Unitaria a Porcari, in via del Sesto 1: Guascone Teatro infatti presenta lo spettacolo “Sorellamen - La vera storia di tre sorelle finte“. Con Adelaide Vitolo, Irene Rametta e Valentina Grigò. Drammaturgia e regia di Andrea Kaemmerle. Al pianoforte Emiliano Benassai che ha curato anche l’adattamento musicale. Appuntamento finanziato dal Comune di Porcari. Ingresso allo spettacolo 8 euro. Alle 20, cena a cura della Cooperativa l’Unitaria al costo di 20 euro. Info e prenotazioni 328.0625881 - 320.3667354.