‘Porca Vacca’ apre nell’ex Lowengrube

Lowengrube dopo dieci anni ha chiuso i battenti spiazzando un po’ tutti. Per tante famiglie e giovani la nota birreria era un punto di riferimento. La buona notizia però è che quel fondo grandissimo che era del Lucarotti, in viale Carlo del Prete, non resterà sfitto. Anzi, gli osservatori più attenti hanno già realizzato che all’interno ci sono “lavori in corso“ anche se l’insegna non è ancora cambiata e, quindi, non offre indizi. Ma, come spesso capita, il social web è rivelatore. Ad annunciare il prossimo sbarco al civico 12 di viale Carlo del Prete è il “Porca Vacca“, locale già operativo a Viareggio. “Per la nostra prossima apertura a Lucca stiamo ancora andando avanti con i lavori al locale – confermano i gestori –. Presto ci saranno delle novità“. Il locale sarà paninoteca ma non solo: nel menù anche pesce, veggy, piatti per bambini, oltre all’ampia gamma di burger, con l’Angus o con il pollo. Il nome lo dice.

L.S.