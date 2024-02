Ponte Vergai, partono i lavori: "Manutenzione non rimandabile"

Scattano da domani i lavori per il risanamento e il miglioramento sismico e restyling del Ponte Vergai, sulla strada provinciale 48 di Villa Collemandina, che collega i paesi di Magnano con Canigiano, verso Corfino e Parco dell’Orecchiella. La Provincia di Lucca, infatti, responsabile della struttura, ha emanato un’ordinanza che vieta il transito sia veicolare che pedonale sul ponte da lunedìfino al termine dei lavori, dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, mentre nei fine settimana il transito sarà aperto. La stessa ordinanza provinciale prevede che sia garantito il transito dei mezzi di soccorso in emergenza superiori a 3,5 tonnellate e rientranti nei limiti massimi consentiti già in essere sul tratto in oggetto. La chiusura non sarà attuata, inoltre, in caso di emissione da parte della Regione Toscana di allerte di livello arancione o superiore, o comunque in caso di avverse condizioni meteo che non consentono il regolare svolgimento dei lavori.

Gli automobilisti, nella fascia oraria di chiusura del Ponte Vergai, potranno utilizzare il percorso alternativo individuato di concerto con il Comune di Villa Collemandina: ossia il by pass rappresentato dalla strada comunale (circa 1,6 chilometri) posta tra gli abitati di Canigiano e Pianacci che è stata appositamente migliorata in previsione dell’intervento sul Ponte.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari. "Insieme coi lavori al nuovo ponte della Tambura a Vagli che stanno procedendo speditamente – commenta Carrari – la messa in sicurezza dello storico ponte Vergai rappresenta sicuramente uno dei cantieri più significativi della Provincia in Garfagnana".

"Una struttura storica, per l’epoca avveniristica, che necessita di opere di straordinaria manutenzione non più rinviabili, concordate con l’ufficio tecnico comunale e il sindaco Francesco Pioli. Lavori importanti che creeranno comunque disagi limitati alla popolazione sia per l’applicazione della chiusura a fasce orarie e solo nei giorni lavorativi, sia per l’attivazione della strada alternativa realizzata nei mesi scorsi". I primi interventi previsti riguarderanno principalmente il montaggio dei ponteggi sulla struttura nell’ambito dei lavori complessivi affidati alla ditta Gino Guidi spa.

Dino Magistrelli