Ponte Lombardini Chiuso due giorni

Due giorni di chiusura al traffico veicolare e pedonale per il Ponte Fratelli Lombardini che unisce il centro storico con la Barga nuova e che rappresenta il principale collegamento tra le due sponde di Barga. Il divieto di transito sul ponte, che è attraversato dalla SP 7, scatterà giovedì 31 agosto, alle 8. La Provincia di Lucca, infatti, ha emanato un’ordinanza di interdizione sia al transito veicolare che pedonale per permettere il rifacimento della pavimentazione della carreggiata del ponte. Nel dettaglio l’intervento prevede la sostituzione integrale del manto di asfalto e la posa di una nuova impermeabilizzazione dell’impalcato.

Condizioni meteo permettendo, i lavori di riasfaltatura, affidati alla ditta Del Debbio, dovrebbero concludersi nel tardo pomeriggio di venerdì 1 settembre in modo da consentire a di riaprire la strada dopo le 20.00. La chiusura sarà applicata dal bivio di via Giardino fino all’incrocio di Ponte Vecchio e nella zona – per chi proviene da Loppia, Mologno, Castelvecchio Pascoli e San Pietro in Campo –sarà presente apposita segnaletica verticale per avvisare rispetto alla modifica alla viabilità Da sapere che per il traffico leggero il passaggio tra le due parti di Barga è consentito tramite il ponte vecchio esclusivamente nella direzione da Barga giardino verso piazzale del Fosso. Per chi dal Fosso vuole raggiungere Barga Giardino obbligatorio invece il passaggio dalla SP di Loppia.

Il collegamento del ponte Vecchio potrà essere utilizzato in entrambi i sensi anche dai pedoni. Gli abitanti del centro storico, fermo restando la grandezza della propria auto, potranno utilizzare il passaggio da Porta Macchiaia e via dell’Acquedotto in entrambe i sensi di marcia per raggiungere o rientrare dalla zona di Barga Giardino.