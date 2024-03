Ponte della Tambura, ci siamo. Prevista per l’estate la riapertura: "Finiti i lavori alla struttura portante"

Soddisfazione nel comune di Vagli Sotto per le opere di ricostruzione del Ponte della Tambura che procedono anche in condizioni meteorologiche non sempre favorevoli, mentre si avvicina la tanto attesa riapertura al transito. Il ponte in via di ricostruzione sulla strada provinciale numero 50 di Vagli, infrastruttura essenziale sia per la viabilità complessiva sia per l’ambito economico e turistico locale, è stato chiuso definitivamente al transito nell’aprile 2020 e poi demolito nel novembre del 2022 dalla Provincia di Lucca, perché ormai obsoleto ed esente dai minimi requisiti di sicurezza. Qualche presunto ritardo sulla tabella di marcia aveva molto impensierito i cittadini più attenti nel mesi scorsi, che poi erano stati rassicurati in merito dalla Provincia e dallo stessa amministrazione comunale che avevano informato su piccole modifiche e migliorie apportate in corso d’opera. Al momento, tuttavia, il cantiere procede spedito e, proprio martedì scorso è stata annunciata una possibile riapertura della regolare circolazione con l’arrivo del bel tempo, presumibilmente all’inizio dell’estate. A intervenire sul punto è stato il consigliere con delega alla viabilità della Garfagnana, Andrea Carrari.

"La ditta incaricata dei lavori, la Vando Battaglia costruzioni srl di Gallicano, ha concluso i lavori di varo dell’impalcato metallico, ossia delle travature portanti sopra le quali sarà realizzato l’impalcato dove troverà sede la pavimentazione stradale con le relative pertinenze e accessori. Con l’arrivo della bella stagione il cantiere del nuovo Tambura dovrebbe avere una decisa accelerata e quindi il giorno dell’inaugurazione del nuovo ponte da restituire a tutta la comunità di Vagli Sotto è sempre più vicino". La realizzazione del progetto che ha dato il via alle opere per la ricostruzione del nuovo Ponte della Tambura è stato reso possibile grazie a un investimento della Provincia di 2,8 milioni di euro, da risorse provenienti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Al termine della ricostruzione il nuovo Ponte della Tambura, sebbene con caratteristiche funzionali e prestazioni superiori al precedente, sarà esteticamente simile all’opera realizzata negli anni ‘50 su progetto del prof. Riccardo Morandi per l’impresa Selt del Valdarno.

Fiorella Corti