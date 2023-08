Polizia urbana Ok al nuovo regolamento

Via libera in consiglio comunale al nuovo regolamento di polizia urbana che modifica quello del 2018. Obiettivo: prevenire e contrastare il degrado del territorio, dell’ambiente, del decoro e della vivibilità urbana aumentando la sicurezza. “E’ il frutto di un’attenta osservazione della realtà e del confronto con cittadini e associazioni che ho incontrato e ascoltato nell’ultimo anno – sottolinea l’assessore e vicesindaco Giovanni Minniti – . Il nuovo regolamento offre finalmente un adeguato strumento giuridico alle forze di polizia per incrementare sicurezza e decoro urbano“.

Ma le opposizioni vanno all’attacco: "Dopo un anno di annunci, la montagna ha partorito un topolino...".