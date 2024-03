Poggi: "Comune verso un declino irreversibile"

Il movimento "Sos Borgo", coordinato da Francesco Poggi, ex sindaco di Borgo a Mozzano dal 2004 al 2014, nell’ambito degli incontri pubblici sul territorio, ha fatto tappa al Salone delle Feste del capoluogo. L’incontro (in foto Borghesi), che ha visto una nutrita partecipazione di cittadini, è stato condotto da Lorenzo Bertolacci. "Dopo dieci anni che sono stato zitto per rispetto del ruolo del sindaco - ha detto Francesco Poggi - intervenendo solo in privato, oggi sento l’esigenza di prendere la parola pubblicamente essendo preoccupato perché vedo il comune di Borgo a Mozzano ormai avviato verso un declino irreversibile. Dal punto di vista economico, politico e culturale ha perso definitivamente il suo ruolo di capoluogo di mandamento della Valle". "Con i cittadini, amici, persone impegnate a vario titolo nella società civile - ha spiegato Poggi - abbiamo costituito questo movimento trasversale che prima di tutto intende denunciare le mancanze e gli errori dell’attuale amministrazione per proporre un rilancio di Borgo a Mozzano. Al momento non indichiamo eventuali candidature e ci limitiamo a lanciare l’allarme su una situazione che sta degradando, ma poi dovremo decidere se varrà la pena essere direttamente protagonisti sulla scena politico-programmatica, cercando il sostegno dell’opinione pubblica. Gli incontri servono anche a questo". "Quella che sta maturando all’inizio della campagna elettorale - ha aggiunto - è che la lotta si basa sullo scontro, tutto politico, fra Lega e Pd. Noi, come movimento trasversale, crediamo che a livello locale i partiti dovrebbero fare un passo indietro, proponendosi come riferimento e stimolo, ma restando fuori dalla gestione amministrativa".

Marco Nicoli