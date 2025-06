Dal “Pinqua“ al “Proximity Care“. Tanti i progetti per la Garfagnana sostenuti dalla Fondazione Crl

La Garfagnana ha ringraziato Marcello Bertocchini e ha accolto il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Massimo Marsili con una bella e partecipata serata al Teatro Alfieri, organizzato dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Comune di Castelnuovo. Un giusto riconoscimento per il lavoro svolto e per l’attenzione riservata al territorio garfagnino con cui Bertocchini ha saputo relazionarsi intercettandone le sfide e le opportunità e un caloroso saluto al nuovo presidente Massimo Marsili.

Presenti i sindaci della Garfagnana, le Associazioni del territorio e tutti i cittadini che, a vario titolo, hanno potuto conoscere e apprezzare il lavoro di Bertocchini in questi anni. La serata ha visto alternarsi momenti istituzionali a esibizioni artistiche con protagonisti sul palco l’Associazione Musicale "Il Serchio delle Muse", con il baritono Bruno Caproni, la Compagnia dell’Aschera di Corfino, il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio con i cantori dell’antico Maggio della Garfagnana, che hanno interpretato un testo scritto da Lida Coltelli per omaggiare la Fondazione Crl, la Compagnia dell’Ariosto di Castelnuovo e la Compagnia Teatrale "Il Circo e la Luna". L’evento è stato condotto dalla regista Michela Innocenti e ideato da Abramo Rossi. La regia luci è stata affidata a Pierpaolo Poggi. Un applauso anche al già vicepresidente Crl Alessandro Bianchini.

La presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani ha ricordato i tanti progetti importanti condivisi con la Fondazione Cassa di Risparmio, a partire dal PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) "Abitare la Valle del Serchio", il programma di investimenti previsto dal Pnrr che ha permesso di realizzare interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana sul territorio. Quindi il sostegno per l’acquisto del Centro per la valorizzazione della biodiversità vegetale a Camporgiano e al progetto di Green Community "GarfagnanaGreenLand" consistente di una serie di interventi per lo sviluppo del territorio nell’ottica della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e dell’efficienza. Infine il progetto sperimentale "Proximity Care" della Scuola Superiore Sant’Anna che, dopo l’esperienza del Covid, ha rappresentato un’efficace risposta in ambito socio-sanitario.

Dino Magistrelli