“Mario Tobino e l’universo femminile“. Visto attraverso gli occhi dei giovani alunni

Si è svolto ieri, nell’auditorium della Biblioteca Agorà di Lucca, la cerimonia di premiazione del 19° premio Mario Tobino per le scuole. Erano presenti Francesca Pacini - vice presidente della Fondazione Tobino, Elda Carlotti - membro della giuria del premio Tobino, Mia Pisano - assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Teresa Leone - consulente Pari Opportunità Provincia di Lucca Maria Pia Mencacci - vice presidente Fondazione CRL, Andrea Palestini - presidente Fondazione BML.

La giuria del premio formata da Isabella Tobino, Marco Vanelli, Riccardo Roni ed Elda Carlotti ha premiato gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e delle scuole primarie che con impegno e dedizione si sono messi in gioco in questo anno scolastico per approfondire i testi di Tobino. Con l’aiuto dei loro insegnanti hanno sviluppato attraverso un elaborato (grafico, pittorico, musicale o multimediale) la tematica: Mario Tobino e l’universo femminile. Per i ragazzi un’occasione davvero unica di approfondimento e conoscenza dei testi di Tobino.

La 19^ edizione del Premio ha ottenuto il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale e il contributo della Fondazione Banca Del Monte di Lucca.