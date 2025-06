“Fiorente“ è autoesplosa: "No, l’escursione termica"

La prima ipotesi che cittadini, residenti, titolari di attività produttive in zona hanno pensato, è stata quello dell’atto vandalico, immaginando che quella scultura fosse stata presa a martellate o deturpata con un oggetto simile. Ieri mattina in tanti si sono trovati con l’opera sbriciolata in piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Altopascio. E’ stato facile concepire questo pensiero, visto come ci sia poco rispetto in giro per quello che è pubblico.

Invece nessun atto di vandalismo. Come spesso accade la realtà supera la fantasia. E’ accaduto che il marmo si è come disintegrato, da solo. Il motivo? Secondo gli esperti questo fenomeno si è generato con l’escursione termica tra la temperatura notturna, a volta abbastanza bassa, con quella diurna, già a livelli torridi specialmente nelle ore centrali della giornata. "Sembra difficile crederci ma ci sono i video delle telecamere della videosorveglianza che sono stai esaminati ed osservati proprio per capire se ci fossero responsabilità di persone – spiega l’assessore Adamo La Vigna – e invece no. Si vede proprio che c’è una speci di rottura per cause naturali. L’elemento umano non c’entra".

La scultura che era stata posizionata in piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Altopascio. L’opera è del 2021, si intitola "Fiorente", rappresenta infatti un fiore, realizzata in marmo bianco di Carrara e nero denominato "Marquina" (assai pregiato), di Jon Isherwood, presidente e membro fondatore del Digital Stone project. L’artista è assai conosciuto, avendo esposto in molti musei pubblici negli Stati Uniti, in Canada, Europa e Cina. Le sue creazioni si trovano a Broadway, ma anche nel Massachussets e in varie parti del globo terracqueo. Ad esempio in Toscana attualmente a villa Strozzi a Firenze e nel duomo di Barga. Così come in collezioni private.

La scultura è stata per una parte sbriciolata. I pezzi sono ancora sul selciato, nei pressi del Loggiato mediceo. Si trovava su un pianale di legno e sopra il suo basamento. Il marmo dà l’idea di un materiale forte, pesante. Però, avendo una struttura cristallina, può essere soggetta a deformazioni quando subisce variazioni di temperatura. Massimo Stefanini