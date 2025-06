Marlia, rinnovato il Magistrato della Misericordia

Rinnovato il Magistrato, il consiglio direttivo, della Misericordia di Marlia. Il presidente sarà Giuseppe Ricci, il vice Lorenzo Miliffi, amministratore Maria Teresa Mattelli, segratario Gaia Costabile. Gli altri consiglieri sono Maria Rosa Ciucci, Emanuele Andreotti, Luigi Rosi, Nicodemo Cesare Anania, Luigi Frugoli, Matteo Afrone, Viviana Sandra Ciabattari, Tommaso Menicucci. Anche il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, ha fatto gli auguri al nuovo direttivo: "Buon lavoro al nuovo Magistrato della Fraternita di Misericordia di Marlia. Durante l’incontro, ci siamo rinnovati l’impegno reciproco verso le persone più in difficoltà, verso l’attivazione della comunità come rete e verso nuovi e innovativi obiettivi nell’interesse di tutti".

La Misericordia di Marlia è un punto di servizi per la popolazione, di incontro e di socializzazione. Molti i servizi svolti e le iniziative organizzate. L’ultima pochi giorni fa, dal titolo "Soccorrere e imparare". II pù piccoli, suddivisi per fasce d’età, hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo del soccorso sanitario, della protezione civile e del soccorso in acqua. Un’intera giornata di attività pratiche, giochi educativi e incontri con esperti del settore.

Ma.Ste.