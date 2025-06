Pedalata sotto le stelle. Stasera l’Ego Slow Roll

Torna l’Ego Slow Roll, con ritrovo stasera alle 20.15 presso l’Ego City Fit Lab di viale Carlo Del Prete. Cos’è? Un’onda festosa di biciclette in movimento. Una tranquilla pedalata di gruppo, per le vie di Lucca, in notturna, quando la possibilità di attraversarla senza traffico offre un diverso e magico punto di vista. Circa quindici chilometri tra Mura e circonvallazione. Come si partecipa? Con la propria bicicletta (o prenotandone una chiamando lo 0583 342570). Ognuno la può illuminare, decorare, personalizzare come desidera: per lanciare un messaggio, per il piacere del divertimento, e muoversi assolutamente in sicurezza! A tal proposito diversi volontari incaricati con pettorina gialla precederanno e chiuderanno il gruppo per vigilare sul percorso. L’idea è molto semplice, ma la semplicità non è da dare per scontata. Pedalare in tranquillità, di notte, significa anche gustarsi la città da un altro punto di vista, come si faceva da ragazzi. Per una sera via dal divano… e tutti in bicicletta, grandi e piccini. Da non sottovalutare strettamente fitness - calorie perse senza pensarci troppo - e quello del benessere globale e della convivialità. Un Ego Slow Roll diverti-movimento che racconta Lucca attraverso il movimento “lento” nella settimana Fusion & Revolution di Ego Fit Fiesta che vede particolarmente al centro la cultura della salute e del benessere in tutte le sue modalità di allenamento “fusion” appunto. Un percorso che segue la filosofia “slow” e che parte dal laboratorio del movimento, Ego City Fit Lab, per snodarsi poi lungo le strade della città. Verranno estratti 3 premi tra tutti i partecipanti all’Ego Slow Roll. “Monitoriamo le proposte wellness di tutto il mondo. Cerchiamo di imparare di continuo e di offrire sempre momenti di aggregazione, sport e divertimento.” spiega Renato Malfatti, ideatore dell’iniziativa e titolare Ego. “Abbiamo scoperto che a Detroit da qualche anno organizzano le ride bike night, pedalate notturne non competitive, per invitare all’attività fisica in tutta piacevolezza e senza troppi sforzi. Ego Slow Roll è l’occasione per sperimentare la stessa esperienza”. Ricordiamolo: la partecipazione ad Ego Slow Roll è gratuita. Il ritrovo per tutti sarà in Viale Carlo Del Prete, 51, presso l’Ego City Fit Lab, alle 20.15. Per iscrizioni all’evento chiama il numero 0583342570 o scrivi a [email protected].