Poche le domande per “Riscossioni e servizi“

Non c’è stato un assalto in massa alle opportunità di lavoro offerte dalla partecipata del Comune Lucca Riscossioni e servizi che si occupa di riscossione coattiva, servizi cimiteriali, passi carrabili e settore energia. Argomenti forse non di eccessivo appeal anche se sicuramente, al contrario, i contenuti dell’annuncio lo erano.

La partecipata ricercava infatti due figure professionali,

una per impiegato con competenze informatiche, che dovrà occuparsi della gestione e analisi dei dati, e l’altra per impiegato tecnico del settore cimiteriale, entrambi a tempo pieno e indeterminato. La scadenza era il 12 agosto scorso e le domande pervenute a quella data, fa sapere la società, sono state solo poche decine. In questi giorni si formeranno le commissioni per dare il via alle selezioni per la gioia dei partecipanti che, probabilmente, avranno meno concorrenza del previsto nella corsa al posto fisso. Opportunità potrebbero arrivare a stretto giro anche da Sistema Ambiente: il consiglio di amministrazione dell’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti starebbe concretamente valutando di aprire a nuovi reclutamenti di personale. Tra i concorsi pubblici attualmente aperti c’è anche quello al Comune di Coreglia per funzionario tecnico (ex categoria giuridica) da assumere a tempo pieno e indeterminato, domande entro ill 24 settembre.

Anche l’Asl è in cerca di personale, in particolare di camici bianchi. L’Estar ha indetto un concorso per dirigente medico dell’Unità attività sanitarie di comunità di Lucca, incarico che avrà però la durata massima di 36 mesi. Tra i requisiti l’iscrizione all’albo dei medici, e l’anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nei servizi sanitari di base, oltre all’attestato di formazione manageriale. Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo [email protected], le domande dovranno invece essere inviate entro il 26 settembre all’indirizzo www.estar.toscana.it.

