Plastic Free sabato in azione ad Antraccoli “Troppi punti di abbandono, aiutateci“

Le segnalazioni questa volta riguardano la zona intorno alla chiesa di Antraccoli diventata ricettacolo di rifiuti abbandonati e di evidentissima inciviltà. I referenti di Plastic Free hanno compiuto un sopralluogo e accertato, purtroppo, la realtà delle cose. Dal dire al fare, quando si tratta appunto dell’associazione “Plastic Free“, passa pochissimo. E così sabato i volontari saranno all’opera a Antraccoli per rimuovere i cumuli di rifiuti. E’ ancora possibile iscriversi per partecipare all’iniziativa, basta aprire il link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9756/11-gen-lucca. “Siamo già una squadra di una ventina di persone – riferiscono gli incaricati –, ma i punti su cui intervenire sono diversi, a maggior ragione più si è meglio è. Chi vuol iscriversi e unirsi a noi nel pomeriggio di sabato fa assolutamente un’opera meritevole“. Il punto di ritrovo sabato alle 14.30 sarà via del Cantone 583 a Antraccoli. Le referenti sono Irene (telefono 328 2941751), Serena (392 0683551) e Angela (347 9283123). L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lucca.