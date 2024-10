Più sicurezza sulle strade. Motorizzazione, Aci e scuole guida uniscono le forze per l’educazione

La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione grazie all’iniziativa promossa dalla Motorizzazione Civile di Lucca, in collaborazione con Aci Lucca, Confarca e Unasca. Un tavolo di lavoro congiunto avviato per realizzare una serie di eventi e iniziative volti a sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza stradale, con un focus particolare su bambini, adolescenti, giovani e guidatori over 65.

Le attività, che partiranno a fine ottobre e proseguiranno fino a dicembre, coinvolgeranno numerosi comuni delle province di Lucca e Pisa, con il supporto delle polizie locali e la partecipazione di diverse scuole. Si tratta di un impegno coordinato, presentato oggi nella sede della Motorizzazione Civile di Lucca alla presenza di Cuono Esposito, Luca Sangiorgio, Giovanni Minniti e Davide Del Carlo, insieme ai rappresentanti delle associazioni Confarca e Unasca.

"L’obiettivo del Ministero delle Infrastrutture è quello di promuovere la cultura della sicurezza stradale su tutto il territorio nazionale – ha commentato Bellomo – Le province di Lucca e Pisa vedranno 12 iniziative destinate a circa 1.500 ragazzi tra gli 8 e i 20 anni e a 150 guidatori over 65, grazie alla collaborazione con diversi istituti scolastici e comuni".

L’iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulle norme di comportamento stradale, coinvolgendo non solo i giovani, ma anche gli automobilisti più esperti.

"Promuovere la sicurezza stradale è una nostra priorità – ha spiegato Luca Sangiorgio, direttore di Aci Lucca – Partire dai più giovani è fondamentale per prevenire comportamenti pericolosi, ma è altrettanto importante dedicarsi ai cosiddetti guidatori ‘gold’, i veterani della strada". Confarca e Unasca hanno sottolineato l’importanza di investire sulla formazione fin dalla scuola, soprattutto per le categorie più esposte al rischio come ciclisti e utenti della micromobilità. Il Piano nazionale per la sicurezza stradale mira a ridurre del 50% entro il 2030 il numero di vittime e feriti gravi.

Il ricco calendario di eventi partirà questa mattina, con lezioni di sicurezza stradale sull’uso corretto di biciclette e monopattini, rivolte agli studenti di Borgo a Mozzano, Barga e Capannori. Seguirà, il 6 e 7 novembre, l’iniziativa "Non buttate la vita in un secondo", organizzata da Confarca Pisa, che sensibilizzerà i giovani sull’uso sicuro dei veicoli a due ruote. Uno degli appuntamenti principali sarà l’evento "Riprendiamoci la patente" che si terrà l’8 novembre a Lucca, dedicato ai guidatori con più di 50 anni di esperienza al volante. Per i neopatentati, invece, il 28 novembre a Viareggio è previsto il "driving test Aci Ready2Go", un’occasione per affinare le capacità di guida attraverso prove pratiche.

Rebecca Graziano