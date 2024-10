Più sicurezza per le tabaccherie . Firma sull’accordo tra Prefettura e Fit

È stato siglato dal Prefetto di Lucca Giusi Scaduto e dal Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai Mario Antonelli il protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità nelle rivendite dei generi di monopolio e per la diffusione di sistemi di video-allarme antirapina, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia e del Presidente provinciale della F.I.T. Giovanni Catelli. L’intesa, che ricalca sul territorio lucchese l’accordo quadro sottoscritto a livello nazionale e rinnovato l’11 aprile scorso tra il Ministero dell’Interno e la Federazione, rappresenta un ulteriore tassello verso il rafforzamento della sicurezza in ambito provinciale, con particolare riferimento al settore delle tabaccherie colpito da fenomeni criminali quali rapine, furti, usura, estorsioni, truffe, contrabbando, contraffazione. Scopo primario del protocollo il miglioramento delle attività di prevenzione e contrasto di tali reati, con l’adozione di iniziative sinergiche volte a promuovere l’impiego, nelle rivendite dei generi di monopolio, di presidi di difesa passiva (casseforti, blindature, sistemi di allarme antintrusione), di strumenti di videosorveglianza e video-allarme anti-rapina collegati con le Forze dell’ordine.