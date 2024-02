Più sicurezza per il territorio . Vertice in prefettura con il sindaco

Ieri mattina si è riunito in Prefettura a Lucca Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica richiesto dai sindaci delle zone della provincia maggiormente colpite dai furti nelle settimane scorse. All’incontro, presieduto dal Prefetto Giusi Scaduto, tra i sindaci presenti anche quello di Barga, più volte preso di mira sotto le feste di Natale dai ladri, come era già avvenuto anche durante i mesi estivi. All’incontro hanno preso parte anche il Questore Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Arturo Sessa e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Marco Querqui. L’analisi si è concentrata sugli esiti delle attività già realizzate per il controllo del territorio, la prevenzione e le indagini e sulle ulteriori iniziative da intraprendere. "E’ stato sicuramente positivo poter condividere, con le autorità competenti una strategia da attuare sul territorio – ha commentato la sindaca di Barga Caterina Campani dopo l’incontro - I sindaci hanno anche ribadito l’aspetto positivo ed importante della piena collaborazione che c’è stata con le forze dell’ordine ed anche della loro sinergia con i corpi di polizia municipale".

Le Forze di polizia in effetti, in stretta collaborazione con quelle locali, hanno intensificato i controlli preventivi, svolgendo in parallelo le indagini che anche per Barga ha visto acquisire, anche grazie anche ai sistemi di videosorveglianza, elementi utili per portare avanti le indagini.

E per il futuro? Barga come gli altri comuni hanno reso noto di aver avviato le procedure per il potenziamento dell’illuminazione pubblica e dei sistemi di videosorveglianza, oltre di voler verificare la possibilità di ampliare l’organico della polizia municipale.

"Alla Prefettura ed alle forze dell’ordine – aggiunge la sindaca Campani - è stato chiesta poi un’ attenzione particolare proprio in concomitanza anche con i periodi più sensibili, comne i mesi estivi o le vacanze di Natale". Per questo è stato richiesto di intensificare anche la presenza del personale operante sul territorio dal prossimo mese di giugno Infine, fa sapere il comunicato congiunto di prefettura, comuni e forze dell’ordine, è stata ravvisata la necessità di continuare a raccomandare ai cittadini di mantenere elevata l’attenzione e di continuare a collaborare con gli Amministratori locali e gli operatori di polizia, quale imprescindibile contributo alla sicurezza della comunità.

