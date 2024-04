Più di 300 uova distribuite da Porcari Young Stars

L’associazione Porcari Young Stars Aps ha raccolto centinaia di uova da donare a Pasqua. Sono state trecentocinquanta le dolci uova donate per la festa di Pasqua, insieme a novantasei colombe. Una gara di solidarietà, lanciata dall’associazione Porcari Young Stars Aps che ha coinvolto, oltre che Porcari, tutta la Piana Lucchese grazie alla generosità di privati, associazioni, attività commerciali e della grande distribuzione. Una grandissima risposta da parte del territorio, a partire dai cittadini che hanno deciso di partecipare e dare il loro contributo.

Le uova e le colombe pasquali sono state distribuite dai tanti volotanri più giovani dell’associazione negli ospedali, nelle case di accoglienza, centri per anziani, centri di ascolto, case famiglia e mense della solidarietà della lucchesia. Lo scopo è stato quello di regalare una Pasqua serena e con un sorriso in più a tante persone che quotidianamente si trovano in difficoltà.

“Facciamoci Rete – racconta la mente dell’associazione Daniele Mannai, impegnato fattivamente da tempo in ambito sociale, con innumerevoli iniziative di sostegno ai più deboli e svantaggiati – è l’unico modo per arrivare lontani e riuscire a raggiungere obiettivi che sembrano irraggiungibili. Ringrazio tutti, ma veramente tutti coloro, che con il cuore, hanno sostenuto l’iniziativa e ci hanno aiutato a raccogliere così tante uova e colombe pasquali da donare a chi ha bisogno. Un passaparola che ha funzionato alla perfezione e che ha dato risultati al di là delle nostre più rosee aspettative”.