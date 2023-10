Pittori del lago, autografi, spartiti e libretti. Una mostra diffusa con i tesori di Puccini

Opere dei Pittori del lago (Ferruccio Pagni, Plinio Nomellini, Ludovico Tommasi, Lorenzo Viani...). autografi pucciniani, edizioni a stampa di spartiti e libretti. Pezzi rari e di grande bellezza resteranno visibili al pubblico anche per il mercato dell’antiquariato fino a domenica 15 in una mostra diffusa alla Galleria d’arte “Olio su tavola”, in via del Battistero n°38, alla galleria d’arte 800900 Art Studio di via del Battistero e alla libreria antiquaria Pera in Corte del Biancone.

I 110 pezzi, alcuni rari e di grande bellezza come il libretto d’opera della prima di Madama Butterfly stampato da Ricordi e rititrato dal mercato dopo il flop della Scala, o i bozzetti di scena per Turandot realizzati da Galileo Chini, sono stati presentati sabato 7 ottobre a Olio su tavola con la partecipazione, tra gli altri, della professoressa Gabriella Biagi Ravenni, del professor Umberto Sereni e di Katarina Schickling, figlia di Dieter Schickling, membro del Centro Studi Giacomo Puccini e curatore dell’Edizione nazionale dell’Epistolario pucciniano, recentemente scomparso.