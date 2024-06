Piscina Villa Ada, rieccoci. Arrivata la riapertura. Ingresso libero per i bimbi

Piscine di Villa Ada riaperte! L’impianto natatorio comunale, incastonato nel verde nella splendida cornice del parco di Villa Ada, ha aperto i battenti per la prossima stagione estiva domenica 2 giugno. Una notizia molto attesa e importante per tutti i cittadini, che potranno tornare a vivere un luogo molto sibolico e importante. Per Il momento l’impianto, in tutte le sue funzioni, sarà aperto fino a venerdì 7 giugno dalle 13 alle 19 per essere poi sempre fruibile fin dal mattino da sabato 8 giugno dalle ore 09.00. Domenica scorsa, nonostante il tempo incerto, c’era già stata una buona affluenza di pubblico, salvo poi il "fuggi fuggi" nel pomeriggio a causa del temporale. Gli impianti sono stati affidati dal comune di Bagni di Lucca, tramite gara di appalto sulla base del bando comunale, ad una ditta di Roma costituita in forma associata da due diverse società, la società sportiva Officina del Nuoto e la società sportiva Imperium, che ha sottoscritto la concessione per un periodo di almeno cinque anni.

La nuova società di gestione ha contattato sul territorio il personale per la gestione del Bar, del ristoro e della parte turistico-sportiva, assumendo dipendenti in loco Sono richieste ancora due figure per il completamento dello staff sono ricercate due addetti: un assistente bagnante (dotato di brevetto) e un aiuto per il quale non è richiesto il brevetto. Il servizio bar-ristorante è stato affidato, come la scorsa stagione, a Moreno Nardini. Il costo intero del biglietto d’ingresso è di euro 8,50 dai 12 ai 65 anni, comprendendo la consegna per la giornata vengono dati un ombrellone, una sedia e un lettino, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il prezzo dell’ingresso ridotto per i bambini dai 5 agli 11 anni e per gli over 65 è di 6,50 euro.

L’ingresso è libero per i bambini fino al quarto anno di età compreso. Dopo le 15,30 per le persone da 12 a 65 anni il costo dell’ingresso è di 7 euro, 5 euro quello ridotto. Il costo di un singolo lettino è di 4 euro, mentre nei fine settimana sarà di 4,50. Sarà possibile fare gli abbonamenti da 10 ingressi al costo di 70 euro da 12 a 65 anni, 55 euro per gli over 65 e da 5 a 11 anni. Il mercoledì l’ingresso per le piscine è di 5 euro, gratis per i bambini fino a 4 anni. Un luogo, che dopo tanto tempo e dopo aver vissuto momenti difficili e tribolati, può finalmente tornare a vivere ed accogliere i cittadini nelle calde giornate estive che presto si avvicineranno. Sempre sperando nel meteo che diventi più

Marco Nicoli