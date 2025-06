Pisani incalza il sindaco: "Che fine ha fatto il ricorso al presidente Mattarella?"

"Che fine ha fatto il ricorso al Presidente della Repubblica costato 22 mila euro?". Il quesito è del capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale Barbara Pisani, “La Porcari che vogliamo“. La questione è sempre l’impianto di Salanetti. "Nessuna risposta è stata fornita alla nostra interrogazione – dichiara Pisani – nessuna chiarezza da parte del sindaco Fornaciari e della vice Roberta Menchetti, allora proviamo di nuovo a fare alcune domande pubblicamente, nella speranza che, visto il momento delicato, si vogliano dare risposte precise".

Barbara Pisani formula a sindaco e vice le seguenti domande: "Come mai è stato inserito Giacomo Menchetti, cugino e socio della vicesindaca, nel ricorso al Presidente della Repubblica come contro interessato? Se, come ci ha detto Fornaciari nel consiglio comunale del 9 maggio, è stato inserito come soggetto che aveva invece il medesimo interesse del Comune, perché la trasposizione al TAR? Se, come ci hanno ripetutamente detto Fornaciari e Menchetti, l’arma migliore per contrastare l’impianto era il ricorso al Presidente della Repubblica e non al TAR, perché hanno inserito all’interno del loro ricorso un nominativo con l’evidente obiettivo di riportarlo proprio davanti al Tribunale Amministrativo? Perché una volta che il loro ricorso con questa manovra è tornato al TAR, ovvero nel luglio 2024, Fornaciari non ha chiesto l’unificazione dello stesso a quello depositato autonomamente mesi prima dai cittadini, in modo da rafforzarne l’efficacia prima che i giudici si esprimessero? Perché Fornaciari ha lasciato passare mesi senza mai chiedere che fosse fissata urgentemente l’udienza? In sintesi, quale è stato l’obiettivo di tutta questa manovra, costata ai cittadini di Porcari quasi 22 mila euro e che ad oggi non ha prodotto alcun risultato?". Mercoledì prossimo avrà luogo l’attesa Conferenza dei Servizi, dove si saprà di più.

M.S.