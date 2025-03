’Pirandello pulp’. Stasera sul palco dell’Accademico

Massimo Dapporto e Fabio Troiano questa sera saranno in scena al teatro accademico di Bagni di Lucca, ore 21.00, con ’’Pirandello Pulp’’, regia di Gioele Dix. Uno spettacolo per la produzione teatro Franco Parenti, che si richiama al ’’Gioco delle Parti’’ di Pirandello, però dissacrato e rivisitato in maniera inaspettata, ma innovativa. La trama: siamo in prova, sul palco dove deve andare in scena il ’’Gioco delle Parti’’di Pirandello, Maurizio, il regista, si aspettava un altro tecnico per il montaggio delle luci, ma si presenta Carmine, che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini, ma sforna idee innovative, grazie alla sessualità vissuta pericolosamente, mentre Maurizio si ritrova ad agire da tecnico. Sembra un semplice gioco di ribaltamento delle parti, ma la scoperta di inquietanti verità scuoterà i precari equilibri dei personaggi.

M.N.