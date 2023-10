Lucca, pioggia record in 12 ore. Allagamenti e traffico nel caos

Lucca, 26 ottobre 2023 – Erano attesi soltanto 10 o 20 millimetri di pioggia. Ne sono caduti ben 95 in 12 ore, primato assoluto in questo 2023. Ieri è stato il centro storico di Lucca con 96 millimetri in 24 ore a registrare uno dei primati della pioggia in Toscana, subito alle spalle di Ponte Guido, località lungo la Contesora a San Macario, che ha registrato 97 millimetri nelle stesse 24 ore. Per Lucca sono valori stimati con tempi di ritorno di 6-7 anni.

I nubifragi hanno causato nel pomeriggio allagamenti di case e negozi al piano terra, in particolare lungo la Sarzanese a Sant’Anna. Bloccati i sottopassi delle Mura. Disagi sulla circonvallazione e sul Brennero, invasi dall’acqua in alcuni tratti. Strade allagate e impraticabili anche a San Vito e a Sant’Alessio: qui intorno alle 17.30 i vigili hanno bloccato il traffico in località Bamboro ad eccezione dei residenti.

Negli ultimi otto giorni sulla città sono caduti ben 293 millimetri confermando il forte recupero di questo ultimo periodo dopo la fase siccitosa. In pratica con la pioggia di ieri abbiamo superato la media storica dell’intero periodo da inizio gennaio a fine ottobre, che registra 907,6 millimetri di pioggia, mentre fino a ieri sera alle 18,30 si erano registrati 939 millimetri in questo 2023. Soltanto verso sera si è attenuata la linea di instabilità, che era estesa dalla Versilia al pistoiese, ma le precipitazioni sono rimaste sempre sulle stesse zone, con l’attenuazione soltanto in serata a partire dal litorale.

Il fiume Serchio è rimasto sotto alla portata registrata martedì alle 17,30. Ieri pomeriggio, alla stessa ora l’onda di piena ha raggiunto una portata di 131,6 metri cubi al secondo (altezza uguale a 0,63 metri sullo zero idrometrico) a fronte dei 197,5 metri cubi al secondo (altezza di 0,90 metri sullo zero idrometrico) di martedì pomeriggio. Sopra i primi livelli di guardia il Serchio a Ripafratta, la Contesora a Ponte Guido, la Freddana a Mutigliano e l’Ozzeri a Pontetetto.

Paolo Mandoli