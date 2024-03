Pioggia di medaglie. Lucchesi in grande spolvero agli “Special Olympics”

Lucca, 11 marzo 2024 – Dal 4 all’8 marzo Sestriere, Pragelato e Entracque sono stati i Comuni che hanno ospitato 600 atleti, con disabilità intellettiva e non, che hanno partecipato ai 35esimi Giochi nazionali invernali Special Olympics. 17 atleti del Team Lucchese “Allegra Brigata“ hanno rappresentato la Toscana nelle discipline sci di fondo e corsa con le racchette da neve.

Ottimi i piazzamenti per gli atleti del team lucchese: nella disciplina Sci di Fondo 100 metri. Division F2: medaglia d’oro a Sara Matteucci; per Loretta Pantera un ottimo 4° posto; Division F4: Marzia Remedi medaglia di bronzo; Matilde Zipoli 4° posto; Division M1: Federico Pucci medaglia d’argento; Division M2: Lorenzo Fazzi medaglia di bronzo; Division M3: Andrea Senesi argento; Division M4: Giovanni Andreini anche lui argento nella categoria; Division M6: Benedetto Wolkenstein Braccini 5° posto.

Staffetta 4 per 100 classica: Division 1: Lorenzo Fazzi, Federico Pucci, Sara Matteucci, Andrea Senesi hanno conquistato l’argento. Poi Giovanni Andreini, Loretta Pantera, Marzia Remedi, Matilde Zipoli al 4° posto. Sci di fondo 50 metri: Division F1: Loretta Pantera bronzo; Division F2: Marzia Remedi 4° posto, Matilde Zipoli 6° posto; Division M1: Andrea Senesi argento; Division M4: Benedetto Wolkenstein Braccini oro.

Sci di fondo 500 metri: Division F2: Sara Matteucci 3° posto; Division M3: Federico Pucci 6° posto; Division M4: Lorenzo Fazzi medaglia di bronzo; Giovanni Andreini 6° posto. Nella disciplina corsa con le racchette da neve: (100 metri): M3: Luca Nannini 6° posto, Manuel Ricci 5° posto; M4: Luciano Ragghianti medaglia d’argento. (25 mt): F 3: Marina Petri argento, Samantha Incrocci bronzo; F 5: Stefania Massei oro, F 6: Laura Vittorini bronzo, M5: Davide Auricchio 5° posto. (50 mt): F 4: Marina Petri oro; Samantha Incrocci 4° posto; F 6: Laura Vittorini bronzo, F 7: Stefania Massei argento, M 2: Manuel Ricci bronzo; Luca Nannini 4° posto, M3: Luciano Ragghianti argento, M8: Davide Auricchio 4° posto.

"L’emozione quest’anno è stata doppia - commenta Claudia Maiorano, Capo delegazione di tutto il team - perché questi giochi hanno rappresentato un trampolino di lancio per una eventuale convocazione degli atleti ai prossimi giochi mondiali che si svolgeranno nel 2025 a Torino. Gli atleti hanno sentito forte il peso di un eventuale sogno mondiale, ma non hanno perso di vista ciò che recita il giuramento dell’atleta “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”".