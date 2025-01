Pietro Ichino primo ospite della rassegna

Un ciclo di incontri per riflettere sul tema del lavoro attraverso la voce di autori di rilievo e il confronto con esperti. Prende il via a Lucca, nell’Oratorio degli Angeli Custodi, “Letture sul Lavoro”, il programma di incontri organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera, aperto a tutta la cittadinanza. "Con questa novità vogliamo avvicinare i cittadini a tematiche urgenti del nostro tempo, a partire proprio dal lavoro, rendendoli accessibili a tutti - spiegano il presidente e il direttore della Fondazione Giuseppe Pera, Ilaria Milianti e Marco Cattani - . Gli incontri saranno ospitati all’Oratorio degli Angeli Custodi grazie alla collaborazione con la Fondazione Crl: un luogo d’eccezione per la nostra comunità".

Il primo appuntamento si terrà venerdì 17 e avrà come protagonista il professore, giurista, politico e sindacalista Pietro Ichino, che presenterà il suo libro “Mezzo secolo di diritto del lavoro”. Tutti gli incontri si terranno dalle 17 alle 19.30. Per partecipare al primo incontro è necessario iscriversi entro le 14 di mercoledì 15 per e-mail a [email protected]. Gli avvocati possono scrivere all’e-mail indicata prima, mentre i consulenti del lavoro dovranno iscriversi attraverso la piattaforma della formazione continua. Ogni incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro con due crediti formativi.