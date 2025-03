"Pierucci smetta di fare campagna elettorale"

“Il presidente della Provincia di Lucca Pierucci dovrebbe smetterla di fare campagna elettorale con dichiarazioni inesatte e fuorvianti: i fondi per investimenti e per manutenzione fanno capo a capitoli diversi, e tra l’altro il partito democratico non finanziava né l’uno né l’altro. Proprio la sinistra tuona contro il depauperamento degli enti locali quando fu il governo Renzi a varare una riforma demagogica che altro non ha fatto che allontanare i cittadini dalle istituzioni provinciali“.

Lo dice il segretario provinciale della Lega di Lucca, Riccardo Cavirani, assieme ai consiglieri provinciali della Lega Armando Pasquinelli ed Antonio Tognini.

“È assurdo – prosegue Cavirani – che si faccia campagna elettorale dalla poltrona di un ente di secondo livello che, con la riforma Del Rio, lo stesso partito del presidente Pierucci ha deciso di mettere in dismissione. Le infrastrutture sono lo scheletro di una nazione evoluta. Mettere in correlazione questa situazione con le opere strategiche nazionali volute dal ministro Salvini per rendere più moderna l’Italia significa non avere a cuore né la provincia né il paese. Siamo fiduciosi che il centrodestra e soprattutto il nostro partito possa finalmente ridare alle province la dignità che il Pd ha loro tolto riportandole ad essere un ente eletto dai cittadini ed in grado di elaborare nuove opere infrastrutturali a beneficio del nostro territorio”.