Piccoli geometri crescono. Inaugurata all’Agorà la mostra con i progetti di ben 470 studenti

Piccoli geometri crescono. È stata inaugurata ieri mattina nel chiostro dell’Agorà la mostra che vedrà esposte le idee di ben 470 studenti lucchesi che, utilizzando il famoso videogioco Minecraft (versione EDU) e Autocad, hanno realizzato progetti per riqualificare alcuni spazi cittadini. Tra questi il giardino degli Osservanti e l’area antistante la scuola Custer de Nobili.

A partecipare al progetto GameCat, ideato dal Collegio dei geometri della Provincia di Lucca, 18 classi della scuola primaria Carducci, della Custer de Nobili e dell’Istituto Cat Nottolini. Ogni proposta sarà presentata al Comune di Lucca che selezionerà le idee da realizzare. Una scelta sicuramente ardua perché i ragazzi hanno veramente sognato in grande: dopo aver misurato gli spazi utilizzando droni e rotelle, grazie al videogioco e ad Autocad, hanno creato progetti digitali da far invidia ai più celebri designer.

Tra le idee: panchine a energia solare, campi sportivi, piscine, aree dedicate alla cultura e, soprattutto, tutte proposte "green" per ridurre al massimo l’utilizzo della plastica. Un videogioco si è così trasformato in un vero e proprio supporto educativo e i ragazzi, grazie a questa iniziativa, hanno potuto cimentarsi nel mestiere di geometra utilizzando tutti gli strumenti in loro dotazione. Presenti al taglio del nastro della mostra, che sarà possibile visitare fino al 31 maggio ad ingresso libero, anche l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, Diego Ragghianti, presidente del Collegio dei geometri e Ilaria Bertola della Commissione scuola e orientamento.

"I ragazzi hanno fatto un lavoro meraviglioso – ha commentato l’assessore Testaferrata – La scuola viva di questi momenti. Complimenti a tutti!". L’inaugurazione della mostra è stata anche l’occasione, con il consigliere Stefano Pierini che ha la delega al gemellaggio e l’associazione Twinning Lucca, per ricordare ai ragazzi la festa dell’Europa che si celebra proprio il 9 maggio.

Giulia Prete