Piccola Artemisia. I nuovi appuntamenti

Prosegue anche nel mese di aprile la rassegna ‘Piccola Artemisia cresce’ promossa dal Comune in collaborazione con varie associazioni, che si svolge al centro per le famiglie Piccola Artemisia di via Guido Rossa a Capannori. Tante le iniziative in programma rivolte a bambini, ragazzi e famiglie, tra cui incontri, laboratori e letture.

Di seguito il programma completo del mese di aprile. Si parte domani, mercoledì 3 aprile ore 10-12 Una mamma tira l’altra. Incontro con la Psicologa’: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; mercoledì 10 aprile ore 18.00 ‘Leggi e condividi’ letture e laboratori per adulti a cura della Cooperativa La Luce. Prenotazione obbligatoria tramite email all’indirizzo [email protected] ; mercoledì 17 aprile ore 10-12 Una mamma tira l’altra. Incontro con la Psicologa’: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; giovedì 18 aprile ore 10-12 e 16.30-18.30 ‘Una mamma tira l’altra.Incontro con la Doula.

Attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi;venerdì 19 aprile ore 15-19 Laboratorio sul ‘Gioco da Costruzione’ rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni. Le attività laboratoriali verranno condotte dai volontari di Heart4Children APS, Partner del Gruppo LEGO.

Per l’iscrizione è necessario inviare una email all’indirizzo [email protected] ; lunedì 22 aprile ore 17.00-19.00 Comunicare le emozioni’: gruppi genitori-figli dai 7 ai 14 anni- Cooperativa La Cerchia; venerdì 26 aprile ore 16.30-18.30 ‘Biblioteca itinerante in natura’, laboratorio per bambini e bambine 6-10 anni, Associazione Amici dell’Agorà, prenotazione obbligatoria tramite email a [email protected].