Piccola Artemisia. I nuovi appuntamenti

Una decina di incontri nel giro di venti giorni nel mese di febbraio: prosegue con un calendario intenso di appuntamenti la rassegna ‘Piccola Artemisia cresce’ promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con diverse associazioni, che si svolge al centro per le famiglie di via Guido Rossa. Tanti gli appuntamenti che si rivolgono a bambini, ragazzi e famiglie, fra incontri, laboratori e letture. Si parte il 7 febbraio (ore 10) con "Una mamma tira l’altra. Incontro con la Psicologa": per mamme in attesa e con bambini fino a 12 mesi, (in replica il 15 e 21febbraio); il 9 febbraio (ore 16,30) le letture per tutti con ‘Biblioteca itinerante in natura’.

Il 16 febbraio (alle 17) ‘Laboratorio sul ‘Gioco da Costruzione’ rivolto ai bambini dai 4 agli 11 anni (necessaria iscrizione alla email [email protected]). Gli appuntamenti proseguono il 19 febbraio (alle 17) con ‘Comunicare le emozioni’ per gruppi genitori-figli dai 7 ai 14 anni; il 21 febbraio (ore 18) è il turno di ‘Leggi e condividi’, letture e laboratori per adulti (necessario prenotarsi per email all’indirizzo [email protected]); il 23 febbraio alle 16,30 ‘Biblioteca itinerante in natura’: laboratorio per bambini e bambine 6-10 anni ( prenotazione via email: [email protected]); il 25 febbraio ‘Sessione di giochi di ruolo’: attività per adolescenti età 13-20 anni.

Mentre il 26 febbraio (ore 17) ‘Gruppo famiglie di origine’ con figli in affido; il 27 febbraio (alle 17)‘Il piccolo museo delle macchie Aki Kamishibai’: laboratorio dai 2 ai 6 anni (iscrizione a [email protected]).