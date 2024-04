Piazza al Serchio, rinasce la stazione. Diventerà un centro polifunzionale. Servizi a sostegno dei cittadini

C’è anche la stazione ferroviaria di Piazza al Serchio, unica in Toscana, tra le venti sedi individuate a livello nazionale con l’intento di trasformare le stazioni in centri polifunzionali utilizzando fabbricati, con spazi disponibili e aree esterne in disuso, così da metterli a disposizione della cittadinanza con l’inserimento di servizi polivalenti e di pubblica utilità. Insomma rendere gli scali ferroviari dei Comuni con meno di 15 mila abitanti un valore aggiunto del tessuto sociale, sfruttandone la presenza capillare sul territorio nazionale per convertirle in centri multiservizi per i cittadini e le comunità locali. I criteri per la selezione delle stazioni sono stati quelli di essere Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, copertura della rete internet, disponibilità di spazi adeguati all’inserimento dei servizi, con servizio viaggiatori attivo e situate prevalentemente in contesti urbanizzati.

Il progetto è stato presentato ieri, martedì, nella sede del Gruppo Ferrovie dello Stato a Roma dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, dal Commissario alla riparazione e ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, dal segretario generale dell’associazione nazionale Comuni italiani (Anci) Veronica Nicotra, dall’amministratore delegato del Gruppo Fs Luigi Ferraris , dall’Amministratore delegato e direttore generale di Rfi Giampiero Strisciuglio, dal direttore Luiss School of Government e condirettore Luiss Policy Observatory Giovanni Orsina. Dopo le prime cinque stazioni pilota, il progetto partirà nelle altre sedi in tutta Italia. Poi sarà la volta delle altre quindici tra cui Piazza al Serchio. Per ogni stazione sono state ascoltate le esigenze espresse dal territorio e sono stati inseriti i servizi e le funzioni richieste, dagli ambulatori medici alla farmacia, dalle postazioni di lavoro con prese elettriche agli Amazon Locker.

I servizi presenti in stazione sono stati oggetto di accordi sottoscritti dal Gruppo Fs Italiane con Amazon Locker, Associazione nazionale Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Federazione dei medici di Medicina generale (Fimmg), Federfarma e Sport e Salute. Intanto, ritorna a parlare anche della nuova sospensione estiva dei treni per alcuni tratti della Lucca- Aulla.

Dino Magistrelli