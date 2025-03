Capannori, mille piante di olivo regalate ai cittadini

Capannori (Lucca), 8 marzo 2025 – Oltre mille piante di olivo a cittadini ed aziende di Capannori. Ciò grazie ad un progetto promosso per il secondo anno consecutivo dal Comune, insieme al Frantoio sociale del Compitese e alla Cia Toscana Nord- Lucca, nell’ambito del progetto europeo “Foodclic” di cui il Municipio di piazza Moro è partner. L’obiettivo è quello di aumentare la presenza su tutto il territorio comunale di questa pianta tipica del Capannorese e quindi anche la produzione olearia.

“Con questa iniziativa, che sulla scia del successo della prima edizione abbiamo voluto riproporre, intendiamo sostenere sia le aziende agricole interessate ad integrare o rimodernare i propri appezzamenti, sia gli hobbisti che si prendono cura di piante di olivo anche per il consumo familiare – spiega l’assessora all’agricoltura Silvana Pisani –, infatti l’olivo è una pianta caratteristica delle nostre zone e parte imprescindibile del nostro bel paesaggio e con questa misura vogliamo contribuire ad aumentare la sua presenza sul territorio anche ai fini della produzione”.

Ma c’è dell’altro. “Una pratica – aggiunge Pisani – che ha anche un fondamentale risvolto ambientale. L’olivo infatti è tra le specie più adatte per contrastare la diffusione del particolato PM10 in atmosfera e quindi per migliorare la qualità dell’aria, con benefici per l’ambiente e i cittadini”. La domanda per ricevere le piante di olivo, massimo 20, di varietà locale (frantoio, leccino, pendolino) per nucleo familiare, dovrà essere presentata al Frantoio Sociale del Compitese (via di Tiglio 609/a Pieve di Compito, telefono 0583 909261), a partire da sabato 15 marzo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 fino ad esaurimento delle scorte. Le domande possono essere presentate a mano o inviate per posta elettronica all’indirizzo [email protected].

Gli assegnatari saranno contattati e il ritiro potrà essere effettuato tramite appuntamento venerdì 28 marzo presso la sede del Frantoio Sociale del Compitese e sabato 29 marzo presso la sede del Comune in piazza Aldo Moro. Questo progetto coniuga dunque la tutela dell’ambiente, l’incremento della produzione, incentivando anche la presenza di una specie che è tipica. Saranno determinanti le famiglie che ambiscono ad avere il cosiddetto oro giallo di qualità e soddisfare orgogliosamente io propri fabbisogni con una produzione propria.