Piano strutturale nei Comuni della Piana

Tra la fine del 2023 e l’avvio del 2024 i consigli comunali di Capannori, Altopascio, Porcari, Villa Basilica adotteranno singolarmente le direttive del piano strutturale intercomunale. Poi l’approvazione definitiva, dopo le osservazioni dei cittadini. Ogni Comune calibrerà i il proprio strumento di pianificazione urbanistica operativa al Piano intercomunale. La conferma giunge da Capannori, ente capofila. Si chiude il cerchio decennale di una legge regionale, la numero 65, del 2014.

ll Piano Strutturale Intercomunale doveva consentire di delineare una disciplina urbanistica più dinamica e flessibile di quella dei Piani tradizionali, rinviando agli strumenti urbanistici ‘operativi’ (prima il Regolamento Urbanistico ed ora il Piano Operativo), il compito di definire nel dettaglio i territori. In sintesi studiare, conoscere e rappresentare lo stato attuale del territorio dell’ambiente, del paesaggio e degli insediamenti; riconoscere, individuare e valorizzare le risorse ambientali, economiche, storiche e sociali del territorio dalla legge regionale individuate come Patrimonio Territoriale; definire scelte strategiche e delineare previsioni di assetto e sviluppo sostenibile; indirizzando le politiche di area vasta in coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano di Coordinamento Provinciale e Piano d’Indirizzo Territoriale), con particolare riferimento al sistema infrastrutturale e della mobilità, valorizzazione del territorio rurale; razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale, riconoscere la cultura del recupero per il minore consumo di suolo.

Adesso finalmente ci siamo. Ci sono incontri tra i tecnici tutte le settimane o quasi. Ora scatta la fase operativa.

Ma.Ste.