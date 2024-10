Pianeta Terra Festival. Sofidel main sponsor. Al centro del progetto la transizione ecologica

Sofidel, azienda tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, nota in particolare per il marchio Regina, rinnova la sua partecipazione come Main Sponsor a Pianeta Terra Festival (Lucca, 3-6 ottobre), un evento diretto da Stefano Mancuso, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L’edizione di quest’anno ha come tema principale “Le comunità naturali”, e in particolare di come cooperazione e mutuo appoggio costituiscano una forza trainante per renderle più forti. Quattro giorni con più di 90 appuntamenti che vedranno la partecipazione di oltre 100 ospiti tra scienziati, antropologi, filosofi, economisti, scrittori, artisti e innovatori.

All’interno del programma, venerdì 4 ottobre alle ore 15 nella Sala Convegni di Confindustria Toscana Nord, Sofidel propone e cura l’appuntamento “Transizione ecologica, quanto è difficile comunicarti!”, che ha per tema la comunicazione della sostenibilità. Argomento non agevole perché tocca piani molteplici, perché la misurabilità e la rendicontazione dei risultati non sono semplici, perché i rischi di banalizzazione o strumentalizzazione (a partire dai fenomeni di washing) sono reali. Tanto più in un ecosistema sociale e mediatico polarizzato, dove a prevalere sono le logiche oppositive e forte è l’influenza dei social media. Ne discuteranno Francesco Pastore, Chief Marketing & Sales Officer Sofidel, e Rossella Sobrero, Docente di Comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università Cattolica di Milano, e Presidente di Koinètica. A moderare, Armando Garosci, Direttore di Largo Consumo.

Nel ricco calendario di eventi anche l’incontro curato da ISVI (Istituto per i Valori d’Impresa) per una riflessione sul rapporto tra imprese e comunità locali, che guarderà da vicino anche la storia e l’esperienza del distretto cartario lucchese. Appuntamento domenica 6 ottobre alle ore 10:15 presso Cappella Guinigi per parlare de “La centralità dei territori nello sviluppo delle imprese”.

Che valore ha per le imprese italiane il radicamento nelle comunità locali? Si cercherà di rispondere a questa domanda a partire da una ricerca interdisciplinare dal titolo “Il segreto italiano” - promossa e realizzata da ISVI - che mette in luce l’importanza dei caratteri identitari, della leadership e dei valori nello sviluppo delle imprese e dei territori. Ne parleranno Vittorio Coda, Professore emerito presso l’Università Bocconi di Milano, e Linda Gilli, Presidente ISVI. A moderare, Silvio Bianchi Martini, Professore presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa.

È possibile seguire entrambi gli appuntamenti in diretta streaming collegandosi al sito del Festival www.pianetaterrafestival.it. Il programma completo della manifestazione è disponibile al seguente link:

www.pianetaterrafestival.it/programma/