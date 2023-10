Pianeta Terra, che successo. Il Festival ai saluti: già fissate le date della terza edizione

In appena due edizioni è diventato già un evento destinato ad essere appuntamento fisso dell’autunno lucchese. Pianeta Terra riesce a catalizzare l’attenzione di migliaia di persone tutte unite, come comun denominatore, dal tema della sostenibilità ambientale. Gli incontri d’altronde sono dedicati ad accrescere la consapevolezza rispetto alle problematiche dell’ambiente e del cambiamento climatico. Un modo per sviluppare anche idee per invertire la rotta e dare un segnale importante per una “rivoluzione“ nel segno della sostenibilità. Il Festival ha chiuso gli incontri ieri in San Francesco: il suo direttore scientifico, Stefano Mancuso, con il duo musicale composto da Giampaolo Bandini e Cesare Chiacchiaretta, partendo da semplici ritmi africani e risalendo nei secoli la storia della musica, ha condotto il pubblico in un cammino tra melodia e natura tra parallelismi e spunti suggestivi. Un momento dinamico e originale per salutare il pubblico – anche ieri numerosissimo – del festival.

Festival progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che non fa in tempo a spegnere le luci dei riflettori di questa edizione che ha già fissato le prossime date. La terza edizione della rassegna si terrà infatti da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024. Intanto, facendo un passo indietro e tornando a questa di edizione, si è conclusa ieri mettendo a bilancio una straordinaria partecipazione di pubblico che ha riempito tutte le sale, spesso con lunghe code fuori dalle porte di ingresso degli eventi.

Ottima risposta anche per i molti eventi trasmessi in live streaming sul sito. La manifestazione, diretta da Stefano Mancuso, ha indagato “La rete della vita“, esplorando la fitta, ingegnosa rete che tiene insieme tutti gli esseri viventi. Durante i quattro giorni di Festival il pubblico ha partecipato con entusiasmo agli oltre 80 appuntamenti che si sono tenuti nei luoghi più suggestivi della città: dalla chiesa di San Francesco a Palazzo Ducale, dall’Orto botanico al Teatro del Giglio. Più di 90 gli ospiti intervenuti, tra i quali scienziati, antropologi, filosofi, economisti, architetti, urbanisti, storici, scrittori, artisti, innovatori, attivisti, policy makers a conferma dell’approccio multidisciplinare della manifestazione. Ottima risposta anche per i molti eventi trasmessi in live streaming.

Un segno profondo lasciato dal festival e da tutti i suoi ospiti naturalmente e che vede Lucca al centro del confronto su un tema sempre più attuale e sempre più fondamentale da affrontare: il rispetto dell’ambiente.

Cris. Cons.