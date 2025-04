Pianeta istruzione a Capannori. Al via “Linea ascolto mensa“. Uno sportello per le famiglie

Ascolto mensa, un servizio per le famiglie che hanno bambini che usufruiscono della refezione scolastica. Il nuovo sportello, che partirà il 28 aprile e avrà sede in Municipio, sarà aperto tutti i lunedì dalle ore 10 alle ore 12 e sarà tenuto da un’esperta di alimentazione di ‘Qualità & Servizi’, la società che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. Le famiglie potranno rivolgersi allo sportello per esporre eventuali problematiche, segnalare difficoltà incontrate dai bambini che necessitano di diete speciali, per ricevere informazioni sui prodotti utilizzati nella preparazione dei piatti, a partire dalla provenienza, sulle grammature utilizzate, sull’abbinamento dei vari piatti e, più in generale, sul piano dietetico che sta alla base dei menù proposti agli alunni.

È possibile contattare il servizio ‘Linea ascolto mensa’ anche attraverso email scrivendo all’indirizzo [email protected]. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessora alle politiche educative Silvia Sarti, - è quello di ascoltare direttamente le esigenze e le istanze delle famiglie sebbene con l’ingresso di ‘Qualità & Servizi’ nella gestione del servizio di refezione scolastica siano state create maggiori modalità di collegamento diretto con i genitori sia attraverso un sito internet sempre aggiornato che l’utilizzo del canale whatsapp. La mensa scolastica è un servizio di fondamentale importanza sia da un punto di vista nutrizionale che educativo ed è nostra priorità che soddisfi al meglio le esigenze di tutti i bambini che ne usufruiscono, e per questo siamo quindi aperti alla possibilità di eventuali migliorie. Crediamo che sia alta la qualità dei prodotti, alcuni provenienti dal territorio".

M.S.