Piace Manicone della Varesina (serie D)

Tra i tanti nomi di attaccanti che animano il mercato delle "voci" c’è quello che riguarda Carlo Manicone, 26 anni, 183 centimetri di altezza, svizzero di Lugano, che nella scorsa stagione ha militato nel Varesina in serie D segnando 12 gol. Manicone, foglio d’arte (suo padre Antonio, è stato, tra l’altro, un calciatore dell’Inter tra il ’92 e il ’96, ma noi lo ricordiamo avversario nel Foggia di Zeman) ha iniziato nel settore giovanile della Juve, con la Under 17, poi nella primavera dell’Empoli, con cui ha conquistato il riconoscimento di "golden boy" del torneo di Viareggio. Tra le sue esperienze quella nella Super League svizzera nelle file del Lugano, poi nel Chiasso. In Italia, Manicone ha militato nel Bisceglie e nella Pianese ed infine nella Varesina. Su di lui hanno messo gli occhi la Pergolettese ed il Sestri Levante, ma sembra anche la Lucchese.