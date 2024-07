Photolux conquista Arles. Sulla ribalta ai Rencontres

Grande successo della biennale internazionale di fotografia Photolux Festival ai Les Rencontres International de la Photographie di Arles: la rassegna lucchese, diretta da Enrico Stefanelli, è l’unica che è stata ammessa a esporre nel programma ufficiale della kermesse fotografica riconosciuta come il più importante appuntamento fotografico a livello mondiale.

Enrico Stefanelli, direttore artistico della biennale internazionale di fotografia lucchese, ha presenziato in qualità di curatore della mostra Home is Home (All Alone) di Guido Gazzilli durante la settimana inaugurale. L’esposizione, curata insieme a Klaus Kehrer delle edizioni Kehrer Verlag, presenta la lunga ricerca condotta da Gazzilli: un diario di immagini composto da storie di luoghi e persone da mondi diversi. Nella ricerca di una casa, l’artista prende coscienza che come esseri umani siamo profondamente interconnessi ma fondamentalmente soli. Photolux è stato inoltre invitato nelle varie riunioni e momenti di incontro con le più importanti e prestigiose realtà a livello mondiale, dall’agenzia Magnum alla Fondazione Manuel Olivera Ortiz fino alla Pictet e al World Press Photo.

“Nel circuito di eccellenza della fotografia a livello globale - commenta Stefanelli - Photolux, e quindi Lucca, c’è. Questa è una grande soddisfazione e la conferma di un lavoro di qualità portato avanti negli anni, che attesta la nostra Biennale, che tornerà a Lucca il prossimo novembre, come uno dei massimi appuntamenti di riferimento per il settore“.